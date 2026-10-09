Dieci punti in quattro giornate, secondo posto in classifica a sole due lunghezze dalla vetta (in coabitazione con Locri e Sporting Polistena) e un ruolo da protagonista che si fa sempre più concreto. L'avvio di stagione del Capo Vaticano nel campionato di Promozione B è di quelli che lasciano il segno: la compagine vibonese sta dimostrando sul campo tutto il proprio valore, candidandosi a vera e propria mina vagante del torneo.

Innestato un nuovo talento d'attacco per mister Surace

Un andamento entusiasmante che non spinge però la società a adagiarsi sugli allori. La dirigenza continua infatti a curare ogni minimo dettaglio per mantenere alta la competitività della rosa e, proprio alla vigilia della delicata e insidiosa trasferta sul campo del Catona, ha regalato un nuovo e prezioso tassello a mister Diego Surace.

Si tratta dell'ufficializzazione dell'ingaggio di Alessandro Pipitone, promettente esterno d'attacco mancino nato nel 2007.

Freschezza, tecnica e imprevedibilità

Nonostante la giovanissima età, il talento siciliano vanta già esperienze significative nel panorama calcistico dilettantistico: tra le tappe del suo percorso spicca la parentesi con la maglia del Taormina, prima di iniziare la prima parte di questa stagione tra le fila della Bovalinese.

Dotato di un mancino educato e di grande rapidità nell'uno contro uno, Pipitone rappresenta l'identikit perfetto del giocatore moderno d'attacco: dinamico, in grado di creare superiorità numerica sulle corsie esterne e di offrire variazioni tattiche di rilievo nello scacchiere offensivo.

Un Capo Vaticano sempre più insidioso

L'arrivo del classe 2007 mette a disposizione di mister Surace un'ulteriore freccia di qualità per il proprio arco, aumentando le rotazioni e garantendo imprevedibilità a gara in corso o dal primo minuto. Con questo nuovo innesto e il morale a mille per gli ottimi risultati finora raccolti, il Capo Vaticano si proietta alle prossime sfide con l'ambizione di continuare a stupire e a risalire la china del girone.