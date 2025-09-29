Estraniato da ogni distrazione, lo Sporting Polistena aveva solo un obiettivo in mente: vincere. Non solo lo ha fatto, ma lo ha fatto anche in maniera prorompente e autoritaria strapazzando a domicilio l'Atletico Maida con il risultato tennistico di 1-5. Una gara costantemente in gestione dei ragazzi di mister Nello Gambi che, alla fine dei novanta minuti, trovano una vittoria ampia e meritata nonché la prima in campionato. Primo tempo chiuso in vantaggio per 1-2 grazie alle reti di Infusino e Guerrisi, ma con i padroni di casa che avevano accorciato con Scalese. Nella ripresa però dilaga la compagine polistenese grazie alla doppietta di Baigorri e alla definitiva cinquina di Lazzarini.

Cinquina e prestazione

Non può che essere felice lo stesso tecnico Nello Gambi: «Abbiamo ottenuto una vittoria contr una squadra organizzata e che da anni sta facendo il campionato di Promozione. La vittoria però è meritata perché fin dal primo minuto i ragazzi hanno disputato una grande prova, fatta di voglia e di sacrificio e culminata appunto con un risultato rotondo».

Un successo sicuramente impronosticabile, come divario, alla vigilia: «Non è che non me lo aspettavo - continua Gambi - ma noi venivamo dalla cocente sconfitta casalinga contro l'Ardore mentre loro avevano vinto in casa dell'Africo, di conseguenza noi avevamo fame di rivalsa e abbiamo interpretato bene la partita, non facendoci schiacciare. Un plauso devo però farlo anche ai nostri tifosi che oggi sono accorsi in massa a sostenerci e sembrava davvero che giocassimo in casa. Lo Sporting Polistena è una squadra costruita per essere competitiva e deve crescere. Vogliamo fare bella figura su tutti i campi».