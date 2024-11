Dopo tre giornate di campionato, l'attaccante colombiano in forza al Val Gallico guida a quota 6 centri, uno in più dell'attaccante del Bianco

Nella sua affascinante imprevedibilità, il campionato di Promozione (Girone B) non si scompone sulle gerarchie di campionato, anche perché ancora è presto. Se però è ancora difficile riconoscere una convinta candidata alla vittoria finale, queste prime tre giornate di certo hanno fatto subito intendere chi saranno i protagonisti per la lotta al re dei bomber stagionale. Partita dunque la sfida alla classifica cannonieri e che vede Bruzzaniti, attualmente all'Africo, ultimo vincitore. C'è però chi, almeno in queste prime tre giornate, si è già preso le copertine.

La classifica marcatori

Il calcio, anche quello dilettantistico, è sempre stato amante della novità e del nome nuovo, ma bisogna anche saper scegliere per non rischiare flop. E il Val Gallico di sicuro ha fatto la scelta giusta in quella che si potrebbe definire già Carvajal-mania. L'attaccante colombiano del club gallicese, infatti, è il principale artefice dell'attuale vetta solitaria della sua squadra, peraltro a punteggio pieno. Ben 6 gol sui 7 complessivi fatti dalla formazione di mister Aquilino portano la sua firma consentendogli, al momento, di guidare la classifica marcatori con 6 gol (due di media a partita). Col fiato sul collo, però, c'è un altro nome nuovo che è quello di Luis Carlos Simigliani. L'attaccante italo-venezuelano è tra gli esponenti più lampanti di questo exploit del Bianco, attualmente secondo a quota 7 punti e con due poker consecutivi rifilati in trasferta (0-4 in casa del Melito e 1-4 in casa del Melicucco). Cinque sono le reti messe a segno dal venticinquenne, ovvero più della metà messe a referto dal club bianco/azzurro (9).

Poco più distaccati ci sono Scalese dell'Atletico Maida e Ghergo dello Stilomonasterace, entrambi appaiati a quota tre centri. Se per il primo però non è una novità, si tratta di un'insolita e lieta sorpresa per Maxi Ghergo poiché, da difensore, mantiene una media da centravanti. E domenica è arrivata una doppietta interamente da calcio di punizione. Più affollato il gruppo da due reti e composto da: Gullo, Lupo, Mammoliti, Macrì A., Pasini, Angulo, Giovinazzo e Sapone