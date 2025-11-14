Colpo di esperienza per l'Atletico Maida che sta cercando di risalire in classifica, dopo un avvio di stagione alquanto complicato in Promozione B. La dirigenza giallorossa si sta infatti muovendo sul mercato, aggiungendo in rosa un giocatore di qualità e soprattutto di esperienza: ufficiale l'ingaggio di Giovanni Foderaro. L'esperto attaccante, classe 1984, reduce dall'esperienza con la DB Rossoblù Luzzi in Eccellenza, arriva a rinforzare l’attacco della squadra maidese e ritrova non solo il fratello Marco, nelle vesti di direttore sportivo, ma anche il tecnico Giuseppe Saladino.

Foderaro porta con sé una carriera ricca di esperienze e successi. Con oltre 500 presenze in vari campionati, il nuovo arrivato ha accumulato una vasta esperienza nel calcio professionistico. Ha vestito le maglie di club di rilievo, tra cui l’Hellas Verona, con cui ha disputato 15 partite in Serie B, oltre a più di 100 presenze in Lega Pro e circa 200 in Serie D. Tra le sue esperienze passate figurano squadre come Vigor Lamezia, Cosenza, Cittanovese, Sicula Leonzio, Poggibonsi, Turris, Aprilia, Viterbese, Paternò’, Matera, Corigliano, Isola Capo Rizzuto e Biellese.

Le parole del presidente Sgrò

Un innesto voluto fortemente dal presidente Angelo Sgrò: «Siamo orgogliosi di aver tesserato un giocatore di così grande spessore ed esperienza. Insieme alla società, e in particolare ai miei vice Arcuri e Tropea, abbiamo voluto fortemente Giovanni in giallorosso». Parole di entusiasmo sono giunte anche dal direttore generale, Vincenzo Zaccone: «Giovanni è stato sin da subito un obiettivo di mercato per noi. Con il Presidente Sgrò, tutta la società è felice di aver chiuso questa importante trattativa. Nonostante il suo prestigioso curriculum, Giovanni si è sempre dimostrato un grande professionista e una persona umile ed eccezionale. Confidiamo molto in lui».

L’arrivo di Foderaro rappresenta un’importante aggiunta al progetto tecnico della squadra, che punta a crescere e a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.