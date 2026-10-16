Un avvio di campionato convincente e tanta voglia di recitare un ruolo da protagonista. Il Capo Vaticano viaggia a vele spiegate nel girone B di Promozione dove, dopo le prime cinque giornate, colleziona 10 punti in classifica e staziona con merito nelle posizioni di vertice. Un rullino di marcia che riflette la determinazione del club ricadese, deciso a riscattare le altalene di rendimento della scorsa stagione e a costruire un percorso solido e ambizioso.

Per proseguire su questa strada, la società ha dimostrato di non voler lasciare nulla al caso, lavorando costantemente sul mercato per offrire a mister Diego Surace una rosa strutturata e funzionale a ogni esigenza tattica. L'attenzione del management alle occasioni giuste ha dato i suoi frutti: è infatti ufficiale l'ingaggio dell'estroso esterno offensivo Luca Giurlanda.

Arriva l'estro di Giurlanda

Classe 2006, Giurlanda è un profilo giovane ma già capace di far mostrare colpi di classe e grande qualità tecnica. Cresciuto nel settore giovanile del Soriano fino a diventare uno dei volti più promettenti della prima squadra, il ventenne si è guadagnato le attenzioni del Potenza, vivendo un'importante parentesi in terra lucana. Rientrato successivamente al Soriano, ha confermato tutta la sua affidabilità trovando un'intesa perfetta con il bomber Fioretti. La tappa successiva lo ha visto protagonista al Pizzo, dove ha incrociato proprio mister Surace: il tecnico, che ne conosce a fondo caratteristiche e potenziale, lo ha fortemente rivoluto al suo fianco per questa nuova sfida.

Nuova sfida

Per il giovane attaccante si apre dunque un capitolo stimolante con la maglia del Capo Vaticano. I tempi di inserimento potrebbero essere brevissimi: Giurlanda punta infatti ad andare subito tra i convocati per la sesta giornata di campionato, che vedrà i ricadesi impegnati tra le mura amiche nel big match contro l'Africo. Un bando di prova importante dove la qualità del nuovo innesto potrà subito fare la differenza.