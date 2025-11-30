Prosegue il cammino della Pro Pellaro che, anche in casa del Taurianova, esce indenne allungando la scia di risultati utili consecutivi che dura da due mesi (ultima sconfitta lo scorso 21 settembre in casa della Bovalinese). Un pareggio maturato interamente dagli undici metri: bianconeri che sprecano la possibilità del vantaggio con Mesenguez che, dagli undici metri, calcia a lato; il vantaggio locale arriva con Raso, sempre su rigore, mentre a tempo scaduto proprio Mesenguez, capocannoniere del torneo, si fa perdonare trasformando il terzo penalty della partita.

Parla Verduci

Sul match si è espresso il direttore generale bianconero, Vincenzo Verduci:

Pareggio preso dai capelli non sono d'accordo perché la gara è bella dai ritmi elevati. Complimenti al Taurianova ma la Pro Pellaro si è fatta valere sul livello del gioco. Potevamo mettere la partita sulla buona via grazie al rigore netto, concesso dal direttore di gara, ma con Mesenguez che ha calciato a lato, senza inquadrare lo specchio della porta. Anche il Taurianova poteva trovare il vantaggi, ma Marino è stato strepitoso, soprattutto con un intervento velenoso alla sua destra. Ci sono stati tanti ammoniti e ciò conferma una gara alquanto energica. Sul finale altro rigore sacrosanto e stavolta Mesenguez la mette dentro.

Sull'arbitraggio bisogna dire che, ogni domenica, non c'è una soddisfazione piena dell'una o dell'altra compagine di turno. Io mi soffermerei più sulla prestazione del Taurianova che sulla terna. Le terne purtroppo sono queste e dobbiamo convivere con quello che si ha. Il Taurianova deve essere contento della prova che ha fatto perché ha corso per tutti i novanta minuti.