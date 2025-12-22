Era l'ultimo esame da superare per la Deliese e così è stato. La compagine amaranto chiude il proprio 2025 con un forte (ed ennesimo) ruggito ricacciando indietro anche l'impeto dell'Ardore, tra le antagoniste per il vertice, e si laurea campione d'inverno. la squadra di Andrea Parentela batte infatti le Aquile per 2-1 grazie al gran gol di Giorgiò e al guizzo nel finale di Salomè. Nel mezzo il momentaneo pari di Milara.

Vittoria senza esultanza

La Deliese è dunque campione d'inverno, ma in casa amaranto non si ha troppa voglia di esultare anche perché tutta Delianuova è vicino al piccolo Domenico Carbone, nipote di capitan Carbone, attualmente ricoverato all'ospedale di Messina e con un'intera città in ansia per le sue condizioni.

Anche lo stesso Parentela non ha voluto rilasciare dichiarazioni sul match disputato. Tornando al calcio giocato, Deliese non proprio brillantissima sullo 0-0, come dimostrano le due occasioni ampiamente alla portata e non sfruttate da Kebe di solito fatale in questi casi. Nel momento migliore dei locali, che stavano attaccando a testa bassa con quattro attaccanti in campo, arriva il vantaggio con un gran bolide di Giorgiò. Quattro minuti più tardi il pareggio degli uomini di Panarello e, a un minuto dalla fine, Salomè regala l'etichetta di campioni d'inverno. Adesso appuntamento per la finale di Coppa Italia Dilettanti.