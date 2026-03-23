Il ventiseiesimo turno del campionato di Promozione B lascia tutti col fiato sospeso, e lo fa proprio a ridosso della sosta di Pasqua che durerà due settimane. Una vetta condivisa e una griglia playoff parzialmente ridisegnata: tanto è successo nell'ultimo week end. A riassumerlo è come sempre la redazione sportiva di LaC News24 attraverso la settimanale top 11.

Si parte come sempre con l'allenatore della settimana che stavolta è riconosciuto in Francesco Lomonaco. Sotto la sua guida, il Sc Soverato ottiene probabilmente la vittoria più pesante della stagione battendo la capolista Deliese agganciata ora dal Gioiosa Ionica. Sc Soverato inoltre che diminuisce a quattro lunghezze il gap dal primo posto.

La difesa

Si parte dunque con gli undici protagonisti, collocati su un virtuale 3-4-3. In porta ecco Salvatore Palumbo dello Sporting Polistena, a premiare anche l'ottimo momento della squadra. Nella difesa a tre l'unico ad andare a segno è stato Mascaro, l'esperto difensore dell'Atletico Maida partecipa alla cinquina rifilata al Pizzo. Di grande spessore le prestazioni di Mazzone e Romeo, rispettivamente in forza al Gioiosa Ionica e a Sc Soverato.

Il centrocampo

Ricco di gol il reparto di centrocampo, dal momento che tutti gli interpreti sono andati a segno. L'interno di reparto è ben protetto da Carrizzo dello Sporting Polistena, degna di menzione però la grande prova del giovanissimo Mollica (classe 2007) dell'Africo. Una freccia sulle corsie per la Pro Pellaro quella di Zagari, mentre il Taurianova si gode un altro suo talentino, ovvero Capellino.

L’attacco

Si arriva così al reparto avanzato che offre sempre grandi sorprese. Per la prima volta in stagione il Gioiosa Ionica aggancia la vetta dopo il blitz di Ardore, ma deve ringraziare anche bomber Pelle per la decisiva e fondamentale doppietta. Tre punti pesantissimi anche per la Bovalinese in casa del Val Gallico e, tra i protagonisti, rientra l'attaccante Ferraguto peraltro anche in gol. Chiude il tridente Persico, autore di una doppietta nella cinquina che l'Atletico Maida ha rifilato al Pizzo.