Era prevedibile il botta e risposta tra la Deliese e il Gioiosa Ionica anche in occasione del ventottesimo turno del campionato di Promozione B. Entrambe le squadre continuano a guidare la classifica, appaiate a quota 62 punti a due giornate dal termine e con l'ipotesi dello spareggio che adesso si fa sempre più papabile.

Da inizio stagione la Deliese si trova in cima alla classifica, difendendola con determinazione e tenacia. Da circa un mesetto la formazione amaranto è stata agganciata in vetta dalla controparte biancorossa, entrambe a quota 62 punti. In ogni caso la formazione di mister Andrea Parentela fa il suo dovere sul campo dello Sporting Polistena, vincendo per 0-2 grazie alle reti di Sarantonelli e Salome e rispondendo a tono all'antagonista per il primo posto.

Parla Parentela

Al termine del match si è espresso il tecnico Andrea Parentela, ai microfoni di LaC News24: «Partita importante contro una squadra che ha giocato per fare risultato e, inoltre, nei primi minuti abbiamo anche sofferto la loro pressione, poi però ci siamo liberati mentalmente e abbiamo sfiorato più volte il gol, riuscendo in seguito a legittimare il risultato positivo. Nella ripresa abbiamo creato tantissimo, almeno 5-6 palle gol con Salome che ci ha provato in tutti i modi consacrando infine la sua prestazione con la rete del definitivo raddoppio. La chiave della sfida è stata nella ripresa, con la scelta del cambio di modulo e abbassando leggermente Borghetto».

Il cammino

Tre vittorie e una sconfitta per la Deliese nelle ultime quattro uscite, dopo i precedenti due pareggi, contro un Gioiosa Ionica reduce da quattro vittorie consecutive (cinque nelle ultime sei). Ecco il pensiero di mister Parentela, in merito allo stato di forma delle due compagini: «L'unico calo che abbiamo avuto è stato contro Sc Soverato, le due settimane di pausa ci hanno aiutato molto nel recupero anche mentale. A livello psicologico, forse il Gioiosa Ionica ha un calendario più semplice nelle ultime due giornate e probabilmente le vincerà entrambe, noi invece dovremo sudare le proverbiali sette camicie. Per quel che riguarda noi, essendo stati primi in classifica fin dall'inizio, forse c'è un po' di timore a livello psicologico nel poter perdere il primato proprio all'ultima giornata. I ragazzi però non devono pensare a questo, bensì a quanto sono stati bravi a tenere dietro squadre molto più attrezzate di noi come lo è appunto il Gioiosa Ionica».