Finale thrilling per il campionato di Promozione B che, a tre giornate al termine della stagione, vede la vetta equamente condivisa tra Deliese e Gioiosa Ionica. Un dualismo al cardiopalma e che sta rendendo incandescente una lotta incerta fino all'ultimo. Momento di forma per il Gioiosa Ionica, reduce da tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime cinque, e che rincorre un obiettivo che sembrava ormai perduto.

Parla Mazzone

Le sconfitte contro Deliese e Sporting Polistena sembravano aver complicato la corsa biancorossa, adesso però l'obiettivo è più tangibile che mai. Ultimi 270 minuti incandescenti e, dell'andamento finora, ne ha parlato il capitano Luciano Mazzone ai microfoni di LaC News24: «Siamo arrivati a questo finale di stagione dopo aver fatto una rincorsa incredibile. Non dobbiamo dimenticarci che, all'arrivo di mister Giovinazzo, eravamo a meno sette dalla Deliese e a meno quattro da Sc Soverato, di conseguenza non era assolutamente facile recuperare tutti questi punti visto soprattutto l'andamento della Deliese fin dall'inizio della stagione».

Fattore casa e trasferta

Deliese a parte, non è da meno l'andamento del Gioiosa Ionica soprattutto in casa: i biancorossi infatti sono imbattuti sul campo amico, avendo totalizzato ben 36 punti davanti ai propri tifosi (nessuno ha fatto meglio). Ecco il pensiero del capitano: «Vedendo i numeri, il fattore casa ci ha dato una grossa mano, non è da meno però l'andamento in trasferta che è stato parimenti eccezionale come testimoniano le vittorie sui campi di Sc Soverato e Ardore dove non avevamo margine di errore».

La chiusura del cerchio, in questo senso, è stata nel girone di ritorno con il Gioiosa Ionica che sarebbe primo in classifica insieme all'Africo: «Nella seconda parte di stagione - continua Mazzone - abbiamo trovato la giusta quadra e i numeri parlano chiaro. Sicuramente abbiamo fatto qualche passo falso nel girone d'andata ma devo dire che ci siamo amalgamati e ne abbiamo dato dimostrazione. Grande merito va al mister Giuseppe Giovinazzo che, da quando è arrivato, ci ha dato una grossa mano».

Rincorsa e rimonta

Tornando al dualismo in vetta, sorge una domanda: è più difficile per chi insegue o per chi deve difendere la posizione? Ecco la risposta del centrocampista: «Io credo che la Deliese abbia fatto un grandissimo campionato, sbagliando poco fin dall'inizio, poi è normale che nel corso della stagione ci sono i momenti e bisogna gestirli. Vedendo gli ultimi risultati, forse la compagine amaranto ha perso qualcosina come testimonia qualche punto lasciato in giro. Noi invece stiamo attraversando un buon momento fisico e mentale ma non possiamo abbassare la guardia. Abbiamo fatto una grande rimonta dove pochi ci credevano. Ora dobbiamo prenderci quello che ci manca».