Era sicuramente uno dei due big match della domenica, nel terzo turno del campionato di Promozione B. Gioiosa Ionica e San NicolaChiaravalle-Soverato non si sono risparmiate in campo, considerando anche il blasone di entrambe, ma non sono riuscite a superarsi. Alla fine ciò che ne esce è un pari a reti bianche che muove le classifiche di ambo le squadre e, allo stesso tempo, ne denota la forza.

Buon punto

Può essere sicuramente soddisfatta la formazione ospite che torna a casa con un punto prezioso e ottenuto appunto in un campo proibitivo. Nel complesso soddisfatto infatti il direttore generale Ettore Gallo, in esclusiva ai microfoni ufficiali di LaC News24: «Gara molto bella ed equilibrata, anche se noi abbiamo disputato una buona partita tenendo bene nel primo tempo e, complessivamente, giocandocela alla pari. Il punto, a mio avviso, è strameritato e ci deve far credere di più nei nostri mezzi perché siamo lì in quella cerchia, e dobbiamo cercare di migliorare partita dopo partita senza però dimenticare che siamo una squadra totalmente nuova. Ci manca ancora l'amalgama ma questa è una squadra che può rimanere nelle prime posizioni».

Cinque punti racimolati nonostante un inizio di calendario difficile e che ha visto la formazione di mister Sisi affrontare Pizzo, Val Gallico e appunto Gioiosa Ionica: «Inizio difficile - continua Gallo - ma se andiamo ad analizzare le ultime uscite, il rammarico è per il pareggio contro il Val Gallico perché è maturato a tempo scaduto e da un calcio di punizione a due a dir poco assurdo dato dall'arbitro. avremmo potuto avere due punti in più ma ci accontentiamo e crediamo nei nostri ragazzi e nei nostri mezzi».