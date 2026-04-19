I biancorossi fanno bottino pieno in casa del Taverna e rimangono appaiate in vetta. Il tecnico: «Affrontavamo una squadra affamata di punti salvezza, la Deliese invece uno Sporting Polistena già tranquillo»

Era prevedibile il botta e risposta tra la Deliese e il Gioiosa Ionica anche in occasione del ventottesimo turno del campionato di Promozione B. Entrambe le squadre continuano a guidare la classifica, appaiate a quota 62 punti a due giornate dal termine e con l'ipotesi dello spareggio che adesso si fa sempre più papabile.

Dopo aver agganciato la vetta, il Gioiosa Ionica non ha alcuna intenzione di perderla e in casa del Taverna infila la sua quarta vittoria consecutiva. Termina 0-2 la sfida in terra catanzarese con le reti, una per tempo, di Pelle e Boccalini.

Parla Giovinazzo

I biancorossi rispondono a distanza dunque alla vittoria della controparte amaranto, avvenuta sul campo dello Sporting Polistena. A tal proposito, ecco le parole di mister Giuseppe Giovinazzo, ai microfoni di LaC News24: «Erano due partite uguali per gli obiettivi sia nostri che loro, ma penso che la nostra era una sfida più difficile dal momento che facevamo visita a un Taverna che cercava ancora punti preziosi per la salvezza e dunque la posta in palio era alta, lo Sporting Polistena invece ormai aveva poco da chiedere al campionato. Diciamo che noi ci siamo abituati fin dall'inizio ad affrontare squadre che, contro di noi hanno sempre dato il massimo».

Adesso gli ultimi 180 minuti per decidere l'eventuale vincitrice o, al contrario, sentenziare un clamoroso spareggio al cardiopalma: «Obiettivamente - continua Giovinazzo - noi abbiamo due sfide sulla carta abbordabili, dal momento che affronteremo un Taurianova ormai tranquillo e il Bianco già retrocesso, mentre la Deliese dovrà affrontare un Val Gallico che è sì fuori da tutto, ma comunque pericoloso, e l'Ardore che potrebbe essere ancora in corsa per un posto nei playoff».