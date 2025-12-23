Il centrocampista segna e festeggia il titolo invernale della Deliese. La Bovalinese aggancia la zona play off e lo fa anche grazie alla doppietta di Ferraguto. La formazione ideale della quindicesima giornata

Il campionato di Promozione B si congeda dal 2025, archiviando anche l'ultima giornata di andata e consacrando la Deliese come campione d'inverno dopo la vittoria nel big match contro l'Ardore. In dote ecco allora anche l'ultima top 11 dell'anno solare, stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. L'allenatore della settimana, anche per la vittoria e l'etichetta (insperata alla vigilia della stagione) di campione d'inverno, è Andrea Parentela.

La difesa

Consueto 3-5-2 che vede innanzitutto Pratticò tra i pali. Il portiere del Val Gallico, vittorioso in casa dell'Africo, non ha avuto un pomeriggio proprio tranquillo ma ha saputo ben comportarsi e portare a casa il clean sheet. La difesa a tre è un mix di gioventù ed esperienza, con Di Giacomantonio della Pro Pellaro a dirigere e il giovane Petricci della Deliese a dare freschezza e propensione. Completa il terzetto Zangari del Taverna, che gestisce bene la sua fascia di competenza nella sfida contro il Melito.

Il centrocampo

Si arriva così al centrocampo e che vede, nel suo fulcro, due menti di grande spessore tattico come Lopez del San NicolaChiaravalle Soverato e Paulino del val Gallico, quest'ultimo autore dell'assist per il gol decisivo. Sulla corsia sprinta Giorgiò, autore di un gran gol all'Ardore e dunque tra i principali protagonisti della conquista del primato d'inverno. Ottima fase di copertura e, all'occorrenza, di proposizione di Manganaro, dal momento che il capitano è stato il migliore dei suoi nella sfida contro il Taverna.

L'attacco

Si arriva così al tridente che è di alta qualità. Momento di grande forma innanzitutto per un eterno Giovanni Foderaro che si conferma nella top 11. L'attaccante dell'Atletico Maida sigla il gol decisivo in casa del Capo Vaticano. Doppiette infine per Pelle e Ferraguto, rispettivamente con le maglie di Gioiosa Ionica e Bovalinese.