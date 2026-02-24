Doppiette per Cariati e Ortiz, rispettivamente con le maglie di Taverna e San Nicola Chiaravalle Soverato. Dai piedi di Giorgi passano le azioni pericolose dell'Africo. L’undici ideale del ventiduesimo turno

Il ventiduesimo turno del campionato di Promozione B appena trascorso, potrebbe essere quello più decisivo dell'intera stagione. Come settimanalmente accade, ecco il riassunto di quanto successo attraverso la top 11, stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. La giornata era caratterizzata dal big match di vertice, vinto dalla capolista Deliese e, di conseguenza, l'allena tore della settimana non poteva che essere Andrea Parentela.

La difesa

Il modulo è un 3-4-3 di base con Colelli tra i pali. Il portiere del Capo Vaticano custodisce il clean sheet nel match interno contro la Bovalinese. nel terzetto difensivo ci sono proprio due interpreti del match sopra citato, ovvero il neroverde Mastrangelo e l'amaranto Di Venosa. Chiude il trio Wojcik della Pro Pellaro, dal momento che quest'ultimo è stato l'ago della bilancia nella vittoria in casa dello Sporting Polistena.

Il centrocampo

Il settore di centrocampo è dominato in parte, e non si poteva fare altrimenti, dalla Deliese che nelle prestazioni del suo capitano Carbone e di Borghetto l'emblema del successo sul Gioiosa Ionica. Decisivo ai fini della vittoria dell'Africo invece Giorgi, che non segna ma è letteralmente il punto da cui sorgono le principali azioni africesi. Di grande impatto, infine, la prestazione di Moisello nel tris interno dell'Ardore ai danni del Taurianova.

L’attacco

Tridente offensivo che farebbe impallidire qualunque difesa. Giganteggia innanzitutto la figura di Isma Goncalves, possente centravanti del Val Gallico che contro il Bianco ha messo a segno una tripletta. Doppiette infine per Cariati del Taverna e per Ortiz del San Nicola Chiaravalle Soverato.