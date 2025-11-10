Dopo una rincorsa durata quasi due mesi, il Gioiosa Ionica aggancia finalmente la vetta della classifica. La formazione biancorossa, in occasione della nona giornata del campionato di Promozione B, batte di misura lo Sporting Polistena grazie a una rete di Boccalini e approfitta del pari della capolista Deliese, agganciandola appunto in vetta a quota ventuno punti.

Parla Logozzo

Primo piccolo passo centrato, anche se la strada è ancora lunga. Ecco innanzitutto le parole del tecnico biancorosso, Santo Logozzo, dopo la vittoria sulla compagine polistenese: «La vetta? Diciamo che era il nostro obiettivo, soprattutto dopo il risultato di sabato della Deliese. Maturata questa eventualità, i ragazzi sono stati bravissimi arrivando alla sfida concentrati e con la massima attenzione ma, soprattutto, con la voglia di cogliere l'occasione del primo posto e così è stato fatto».

Insomma, il rallentamento della Deliese poteva anche sortire un effetto boomerang in casa Gioiosa Ionica per la pressione creata, ma lo stesso Logozzo è chiaro: «La pressione dobbiamo prenderla come un qualcosa di positivo e, soprattutto, ce l'ha chi ha grandi obiettivi. Noi, essendo una grande squadra che punta in alto, la pressione di vincere ce l'abbiamo sempre quindi dobbiamo saperla gestire e intenderla come un di più. Contro lo Sporting Polistena è stata fatta una grandissima partita, con il loro portiere che è stato tra i migliori in campo con almeno quattro interventi decisivi. Meritavamo il vantaggio molto prima, ma lo Sporting Polistena si è difeso molto bene e in maniera ordinata. Certo è che non la si sblocca prima diventa sempre più complicato e poi la agra si incanala sul pareggio».