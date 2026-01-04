Con l'avvento del nuovo anno riprende anche la corsa ai vertici del Gioiosa Ionica, terza e a meno quattro lunghezze dalla vetta nel campionato di Promozione B. Terza vittoria consecutiva, peraltro senza subire reti, per la compagine biancorossa che nel ritorno è chiamata a una corsa no stop per cercare di centrare il primo posto.

Parla Pelle

Un organico che sarebbe di alta Eccellenza quello del club gioiosano che vanta nomi importanti e di elevato spessore come, per esempio, quello di Antonio Pelle. Il centravanti sta infatti dando un contributo importante alla causa e anche sotto la gestione Giovinazzo si sta confermando pedina importante nell'undici in campo. Proprio l'attaccante si è espresso, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Nella prima parte di stagione il percorso della squadra è stato complessivamente positivo, poiché abbiamo sempre offerto buone prestazioni. Purtroppo abbiamo lasciato qualche punto prezioso per strada, ma le prove sono sempre state positive».

Migliorare sempre di più

La corsa, attualmente, è sulle prime due della classe Deliese e SC Soverato: «Sono due belle squadre - continua Pelle - ma per come la vedo io, se giochiamo come sappiamo possiamo davvero vincere il campionato. Le difficoltà ovviamente ci sono, anche perché le prime due hanno un organico di categoria superiore ma noi non siamo da meno».

Come detto, nel girone di andata lo stesso Pelle ha dato un contributo importante, ma il pensiero di poter sempre migliorare è la conferma della mentalità vincente del giocatore che si esprime così, in una sua auto analisi: «Diciamo che mi aspettavo di più di quanto fatto finora. Ho messo a referto cinque reti, ma nel girone di ritorno cercherò di alzare l'asticella. Noi nel frattempo siamo tranquilli e ci alleniamo sempre al massimo, ovviamente c'è quella pressione positiva di dover vincere ma non la viviamo in maniera asfissiante. Ripeto, se giochiamo come sappiamo possiamo vincere il campionato».