Non si fanno male Gioiosa Ionica e Snc Soverato. In occasione del terzo turno del campionato di Promozione (girone B) tra le sfide più interessanti spiccava proprio questo, tra due compagini costruite per poter disputare un campionato di vertice. Alla fine non ci sono stati vincitori né vinti, ma un punto a testa che comunque muove la classifica e infonde ulteriore consapevolezza nei propri mezzi.

Pari interno

Rallenta la sua corsa il Gioiosa Ionica, dopo la vittoria interna di sette giorni fa contro il pizzo. A raccontare il pareggio, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, è stato il tecnico dei biancorossi Santo Logozzo: «Abbiamo affrontato una squadra molto organizzata e forte fisicamente, molto brava anche nel possesso palla. Nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni noi e sfiorando anche il gol mentre, nella ripresa, abbiamo accusato un calo fisico e loro hanno preso le redini del gioco anche se non hanno creato grossi pericoli, a parte una spizzata di testa. Credo comunque che il pareggio sia giusto, anche se probabilmente noi abbiamo pagato in modo eccessivo la gara di coppa di mercoledì. Inoltre eravamo molto corti come organico e ho dovuto riproporre quasi gli stessi undici di mercoledì quindi le gambe erano pesanti».

Un buon punto dunque: «Per come intendo io il calcio - continua Logozzo - credo che il bicchiere sia mezzo pieno perché il Snc Soverato è un'ottima squadra e, nonostante ciò, non abbiamo sofferto granché. Questo è un campionato difficile dove dobbiamo cercare di ridurre i rischi».