Quella del 22 febbraio potrebbe essere una data altamente significativa per il prosieguo della stagione del campionato di Promozione B. Il fato del calendario, infatti, metteva di fronte le prime due della classe in quello che era un match forse non decisivo ma sicuramente indicativo. Faccia a faccia c'erano la capolista Deliese e la principale antagonista Gioiosa Ionica, prima del match separate da un solo punto. Il sottile ago della bilancia, però, alla fine si è spostato in favore della compagine amaranto che ricaccia i biancorossi a meno quattro: decisivo il gol di Sarantonelli.

Parla Giovinazzo

Nulla è ancora perso o compromesso, anche perché mancano otto partite da vivere intensamente e questo il tecnico Giuseppe Giovinazzo lo sa bene. Ecco le sue parole, ai microfoni di LaC News24, dopo la sconfitta di misura, peraltro la prima della sua gestione: «Sono soddisfatto della gara perché, onestamente, di più non potevamo fare. Abbiamo disputato una partita perfetta e interpretata bene per tutti i novanta minuti di gioco, senza peraltro subire nulla, a parte quel tiro sul gol che è stato anche deviato. L'unica cosa che posso recriminare è che non siamo stati abbastanza cattivi e lucidi, perché brucia tornare a casa con zero punti dopo una prestazione del genere».

Il tecnico però non si perde d'animo, anzi: «Dopo oggi, sono ancora più convinto che possiamo vincere il campionato perché, riguardando la partita, ho visto una capolista che attendeva e un Gioiosa Ionica che doveva vincere. Dispiace per i punti persi mesi prima, ma su quelli non posso farci nulla. Ora lo sprint finale e se la Deliese, da qui alla fine, riuscirà a giocare in questo modo e a tenere questo ritmo le stringeremo la mano».