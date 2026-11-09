Poker gialloblù al Val Gallico (2-4) e terzo risultato utile consecutivo per i ragazzi di mister Sasà Manganaro. Il tecnico si gode il momento ma avverte: «Non eravamo brocchi prima e non siamo fenomeni ora, serve ancora tanta concentrazione»

Il tunnel è ormai alle spalle e in casa Melito si ricomincia a respirare aria di speranza. Nella nona giornata del campionato di Promozione (girone B), la formazione gialloblù cala un clamoroso poker a domicilio sul campo del blasonato Val Gallico, imponendosi con un pirotecnico 2-4. Una vittoria dal peso specifico enorme, che rappresenta il terzo risultato utile consecutivo per una squadra che soltanto fino a poche settimane fa sembrava in piena crisi d'identità.

A firmare la grande impresa in terra reggina sono state la splendida doppietta di Togola e le stoccate vincenti di Ouine e Nerilus. Tre punti d'oro che permettono al Melito di risalire al terzultimo posto in graduatoria, riaccendendo l'entusiasmo di tutto l'ambiente.

«Grazie alla società, ma non siamo fenomeni»: il richiamo all'umiltà di Manganaro

Al termine della sfida, a tracciare l'analisi del momento gialloblù è stato il tecnico Sasà Manganaro, visibilmente soddisfatto ma come sempre determinato a tenere alta la guardia e a predicare calma.

«Innanzitutto ci tengo a ringraziare mister Cormaci e tutti i magazzinieri, perché sono loro la vera anima di questa società», ha esordito mister Manganaro nel post-gara. «Ai ragazzi chiedevo di mettere il cuore in campo fin dal mio primo giorno di lavoro. Una cosa è certa: sicuramente non eravamo dei brocchi prima e non siamo diventati dei fenomeni adesso. Bisogna semplicemente continuare a lavorare duro, perché soltanto attraverso il sacrificio quotidiano ne usciremo definitivamente fuori».

L'avvertimento sul finale di gara: «Mai staccare la spina prima del fischio finale»

Il tecnico ha poi analizzato nel dettaglio la prestazione dei suoi, sottolineando sia i notevoli passi in avanti che gli aspetti ancora da correggere: «Sono felice per la tenuta della fase difensiva e per la concretezza trovata sotto porta con quattro reti. Tuttavia dobbiamo essere più svegli e maturi sul piano della gestione: a un certo punto della partita ci siamo fermati prima del tempo subendo due gol. La squadra si deve fermare soltanto quando l'arbitro fischia la fine».

In chiusura, Manganaro incassa con orgoglio i frutti del lavoro svolto finora: «Resta una vittoria pesantissima che mi tengo ben stretto. Il lavoro paga e sul campo si stanno finalmente vedendo i primi importanti risultati».