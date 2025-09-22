In un campionato, quello di Promozione (girone B) altamente infuocato e con quasi metà delle squadre che sono costruite per i vertici, spicca la neopromossa Taurianova. Il club della Piana, infatti, vola in queste prime due giornate ottenendo due vittorie su altrettante uscite. La formazione di mister Coppola, infatti, piega a domicilio la resistenza del Capo Vaticano e vola in vetta alla classifica, a quota 6 punti. A decidere il match è il difensore Jeremias Michelli, alla mezz'ora della ripresa.

Entusiasmo taurianovese

Nel post gara si è espresso, ai microfoni ufficiali di LaC News24, proprio il tecnico Michele Coppola: «Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata come lo è il Capo Vaticano e, nel primo tempo, abbiamo un po' faticato perché non eravamo abituati a quel tipo di campo. Abbiamo fatto qualche sbaglio iniziale in fase di costruzione, ma poi siamo usciti e l'abbiamo portata a casa, e devo dire che questa è stata la vittoria di gruppo perché tutti i ragazzi hanno lottato su ogni pallone».

Coppola però non cade nel tranello dell'entusiasmo: «Posso dire che è un buon inizio, anche perché noi abbiamo iniziato ai primi di agosto, non bisogna però dimenticare che siamo una matricola. Oltre a questo, però, posso dire che daremo filo da torcere a tutti, fermo restando che l'obiettivo è quello di fare più punti possibili per raggiunge in anticipo la salvezza. Siamo una squadra giovane e proprio per questo l'unica soluzione è lavorare per poter migliorare. Un plauso devo farlo al mio staff, perché ero in difficoltà con i cambi dal momento che tutti i giocatori stavano bene».