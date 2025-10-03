Sono tre le squadre ancora a punteggio pieno nel campionato di Promozione B dopo tre giornate disputate e che hanno regalato spettacolo e sorprese. Un girone, questo, difficile quasi quanto l'Eccellenza e proprio per questo affascinante. In attesa di una stabilizzazione più chiara della classifica, è già tempo di scendere in campo in occasione della quarta giornata. Ecco quindi il programma.

Tre anticipi

Tre sono gli anticipi che si giocheranno nel pomeriggio del sabato e dove spicca l'interessante scontro tra scontente Val Gallico-Atletico Maida. Entrambe infatti arrivano da un inizio di stagione complicato, con la compagine gallicese (tra le candidate alla vittoria finale) addirittura ancora a secco di vittorie e per questo non può permettersi di sbagliare. frastornata dalla cocente cinquina interna, l'Atletico Maida deve prendere subito il passo in questo campionato e lottare per le zone che le competono.

Giustiziere dell'Atletico Maida è stato lo Sporting Polistena che, dopo lo straripante 1-5, ospita in casa propria il Taverna, e per la formazione di Gambi l'obiettivo è quello di continuare a correre. Il terzo anticipo è un'altra sfida tra scontente, ovvero Melito-Pizzo. Si sfidano infatti due squadre che sono ancora a quota zero punti in classifica e non possono permettersi altri passi falsi per non cadere in vortice pericoloso.

Le gare della domenica

Domenica pomeriggio tutto il resto del programma ma con un big match che salta subito all'occhio: Snc Soverato-Ardore. Si affrontano due squadre costruite per i vertici e con i padroni di casa che ha fermato settimana scorsa il Gioiosa Ionica. Il punteggio pieno dell'Ardore passa proprio da Chiaravalle.

Sfida ostica per il già menzionato Gioiosa Ionica che sarà di scena in casa della capolista Bovalinese, anch'essa a punteggio pieno. I biancorossi non possono rallentare ulteriormente, anche perché già i quattro punti di distacco dopo tre giornate sono troppi. Vola a vele spiegate la Deliese, prima e con la difesa ancora immacolata. La squadra di Andrea Parentela, con la fame di chi vuole continuare a vincere, ospiterà il Bianco.

Punta al bis di vittorie invece la Pro Pellaro che, dopo il tennistico 6-0 rifilato al Melito, sarà di scena a Ricadi casa del Capo Vaticano. Sarà ospite dell'Africo invece il Taurianova che vuole riprendere la sua corsa.