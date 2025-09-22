Sono bastate queste prime due giornate del campionato di Promozione (girone B) per capire (se ce ne fosse ancora bisogno) che il San NicolaChiaravalle-Soverato è tra le candidate ai vertici della classifica. Dopo la vittoria inaugurale, di esperienza e sostanza, contro il Pizzo, la formazione di mister Sisi sfiora il bis al debutto davanti ai propri tifosi contro il Val Gallico. Era questo, infatti, il big match del pomeriggio contro una squadra, quella gallicese, tra le maggiori indiziate alla vittoria del campionato. Eppure la formazione di Sisi l'aveva messa alle corde andando sul doppio vantaggio grazie ai gol, tutti nella ripresa, di Bigongiari e Ortiz. Gli ospiti però prima dimezzano lo svantaggio con Catalano e poi, a tempo scaduto, pareggiano con Sapone.

Gli episodi

Ecco la sintesi, nel post gara, del tecnico Domenico Sisi: «Penso che meritavamo di vincere sul piano del gioco, considerando che eravamo 2-0 a venti minuti dalla fine. Poi, su una punizione un po' rocambolesca, loro hanno trovato il gol e da lì si sono galvanizzati. Normale poi che il Val Gallico abbia un'ottima squadra e, negli ultimi, minuti, ci ha impensierito. In ogni caso stavamo gestendo bene finché l'arbitro, in pieno recupero, si inventa una punizione a due in area senza che il mio giocatore avesse effettuato il retropassaggio. A parte queste decisioni, potevamo e dovevamo sfruttare meglio qualche contropiede quando eravamo sul 2-1. Usciamo delusi per il risultato perché bisognava portarla a casa, ma siamo consapevoli sia della nostra forza che delle difficoltà del campionato».