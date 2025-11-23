Vittoria prepotente del Taurianova che, nell'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Promozione B, schianta a domicilio il Bianco stendendolo per 1-4. La formazione di mister Coppola si rialza subito dalla sconfitta di settimana scorsa in casa del San NicolaChiaravalle Soverato e vola in zona play off. Gara senza mai storia e con gli ospiti che la chiudono già nella prima frazione, dal momento che vanno al riposo quasi sul triplo vantaggio grazie alle reti di Giovinazzo, Romeo e Corrao, se non fosse per una sfortunata autorete di Michelli proprio agli sgoccioli. Nella ripresa il poker a cura di Zito.

Parla Coppola

Tre punti che rilanciano la compagine della Piana. Ecco le parole dello stesso mister Coppola al termine del match: «I valori sono usciti subito fuori, dal momento che il primo tempo lo abbiamo chiuso sul risultato di 1-3, con la pecca solo della sfortunata rete incassata ma, per il resto, non abbiamo subito alcuna sortita avversaria e alla fine abbiamo legittimato il successo con il quarto gol».

Di certo il Bianco non era allo stesso livello qualitativo del Taurianova, ma le sfide si devono sempre giocare e i ragazzi di mister Coppola hanno dimostrato grande reazione dopo la sconfitta: «Abbiamo reagito bene allo scivolone di sette giorni fa contro una delle squadre più organizzate del torneo, ma era giusto rispondere così sul campo ovvero con una netta affermazione e di questo va fatto un plauso a tutto il gruppo, dal momento che ha saputo approcciare bene la gara fin dall'inizio».

Un successo che ha ancora più valore se si considera il calendario e gli incroci tra le prime quattro della classe, con il Taurianova che ha rosicchiato punti quantomeno a due delle quattro. Il tecnico però resta cauto: «Siamo ancora nel girone di andata e dobbiamo pensare solo a noi stessi. Adesso il prossimo ostacolo si chiama Pro Pellaro e da lunedì ci concentreremo su di esso».