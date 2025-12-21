Il Taverna chiude il proprio 2025 con un pari e con la conferma di essere una squadra rognosa e ostica. Nell'anticipo del sabato, valido per l'ultima giornata di andata del campionato di Promozione B, i biancorossi tornano da Melito con un 1-1 nello scontro diretto per la salvezza. Un pari che non accontenta pienamente le due compagini nella loro corsa, ma tra i due forse un sorriso in più può farlo proprio il Taverna. Ospiti in vantaggio con Silvano dopo soli sei minuti mentre, nella ripresa, i padroni di casa pervengono al pareggio con il solito Roldan.

Parla Pisano

Nel post partita si è espresso il tecnico dei catanzaresi, Marco Pisano: «Diciamo che in questo girone di andata abbiamo dimostrato di essere una squadra prevalentemente casalingo ma, stavolta, abbiamo dimostrato di poter dire la nostra anche fuori. Nel primo tempo abbiamo sbagliato a non chiudere la partita, anche perché abbiamo disputato una grande prova. Nella ripresa, invece, loro sono usciti fuori e noi abbiamo forse peccato di esperienza visti i tanti giovani. Nel calcio però bisogna chiuderla sempre, altrimenti diventa complicato. In ogni caso il pari è il risultato più giusto perché nel primo tempo abbiamo sviluppato gioco e azioni, nella ripresa anche loro hanno disputato una buona prestazione».