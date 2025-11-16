Doveva essere la partita della svolta e, almeno sul piano del risultato e della prestazione lo è stata. Il Val Gallico era chiamato all'ultimatum se voleva davvero rincorrere i vertici della classifica, soprattutto nella sfida contro la capolista Gioiosa Ionica. Alla fine la compagine gallicese vince per 3-1 grazie alle reti di Sapone, Gioia e Verduci dopo essere andata sotto a causa del gol di Ficara.

La voce di Gioia

Tra i migliori, a prescindere dal bel gol realizzato su calcio di punizione, è stato Giuseppe Sapone che si esprime così a fine partita: «Una vittoria che ci voleva, anche se eravamo partiti un po' sottotono senza però dimenticare che giocavamo contro la squadra più forte del campionato e, insieme a noi, attrezzata per i vertici. Dopo il loro 0-1 ci siamo messi a giocare e l'abbiamo portata a casa».

E ancora: «La vittoria è dedicata a tutto il gruppo perché c'erano voci che affermavano che non eravamo coesi e uniti e credo che con questa prestazione abbiamo smentito ogni tipo di voce, ma già da mercoledì in coppa dove avevamo dato un buon segnale anche se siamo stati condannati da episodi. Contro il Gioiosa Ionica abbiamo dato una bella sterzata al campionato e ora dobbiamo continuare così. Tra ieri e mercoledì abbiamo affrontato le due capoliste e, nel complesso, alla prova del Val Gallico posso dare un bel 7,5».