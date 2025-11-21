La vittoria contro il Gioiosa Jonica ha confermato il buon momento di risultati del Val Gallico che con fiducia a determinazione, si appresta a disputare il prossimo turno di campionato di Promozione B. L’undicesima giornata vedrà i ragazzi di mister Di Maria ospiti della Bovalinese, un’altra big del torneo, per una sfida aperta a qualsiasi esito. Fischio d’inizio domenica alle 14:30, con il match che si disputerà a porte chiuse allo stadio Vescovado di Ardore.

Parla Morabito

A presentare il match contro la compagine ionica è uno dei volti nuovi di questa stagione del Val Gallico, ovvero Giulio Morabito. Proprio quest'ultimo presenta la sfida, ai microfoni ufficiali del club: «Contro il Gioiosa Ionica è stata una grandissima vittoria, fortemente voluta da tutti noi. Nonostante lo svantaggio iniziale non abbiamo mollato e siamo riusciti a ribaltarla meritatamente. Sono stati tre punti fondamentali che ci danno morale e che ci danno ancor più consapevolezza di poter essere protagonisti in questo campionato».

Obiettivo continuità: «Ora l’obiettivo è dare continuità a quanto di buono fatto la settimana scorsa. Bovalinese? Sarà una partita difficile contro un’ottima squadra, che lotterà fino all’ultimo per posizioni importanti, ma noi la stiamo preparando bene, nonostante qualche altro infortunio, e faremo di tutto per poter portare a casa altri tre punti pesanti».

Jolly in campo

Soprattutto nelle ultime uscite, Morabito si è scoperto un vero e proprio jolly tra la linea difensiva e quella mediana: «Alterno le due posizioni da un paio di anni. Per me è indifferente ricoprire una o l’altra, sono sempre a disposizione delle scelte del mister e sono felice di poter dare più soluzioni. Mi trovo molto bene, sia con i compagni che con lo staff, inoltre abbiamo una società solida e ben organizzata alle spalle che non ci fa mancare niente. Spero di poter raggiungere l’obiettivo che tutti ci siamo prefissati a livello di squadra e a livello personale spero di poter continuare a fare bene e magari di tornare al gol».