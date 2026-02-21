Il ventiduesimo turno del campionato di Promozione B potrebbe essere lo spartiacque decisivo per quel che riguarda il prosieguo della stagione, anche in virtù degli scontri che il calendario ha voluto mettere in programma. Ecco gli incroci del week end imminente.

Gli anticipi

Due gli anticipi del sabato e che vedranno Pro Pellaro e Val Gallico entrambe in piena rimonta per le prime cinque piazze. Il match più agevole, sulla carta, è quello del Val Gallico che ospiterà un Bianco fanalino di coda e ormai alla deriva. Più ostico invece l'impegno della Pro Pellaro che affronterà uno Sp. Polistena in salute.

Gli incroci

Gli equilibri potrebbero essere spezzati nel pomeriggio della domenica, poiché il baricentro che potrebbe scuotere la classifica è quello legato al big match di vertice tra la capolista Deliese e il Gioiosa Ionica seconda a un punto di distanza: una vittoria da una parte o dall'altra potrebbe definire il futuro di vertice.

Appaiate al terzo posto Ardore e Sc Soverato, e con uno sguardo anche al big match di vertice. Entrambe saranno impegnate in casa: le Aquile amaranto attenderanno il Taurianova per proseguire il momento positivo e di salute, mentre la compagine del nuovo mister Lomonaco attenderà un Melito affamato di punti salvezza e che, nel girone di ritorno, sarebbe ai vertici della graduatoria.

Continua la corsa ai play off anche per la Bovalinese, impegnata in casa del Capo Vaticano. La formazione amaranto vuole tenere a distanza quelle dietro e cercare di avvicinare quelle in avanti. Saranno altamente indicative per il percorso salvezza i doppi scontri diretti Africo-Pizzo e Atletico Maida-Taverna.

Le partite

Sp. Polistena-Pro Pellaro

Val Gallico-Bianco

Africo-Pizzo

Ardore-Taurianova

Atl. Maida-Taverna

Capo Vaticano-Bovalinese

Deliese-Gioiosa Ionica

Sc Soverato-Melito