Solo tre giornate ma già tanto spettacolo e una dose massiccia di imprevedibilità. Il campionato di Promozione B è cominciato subito forte e in maniera serrata, basti pensare che ci sono ancora tre squadre a punteggio pieno: Deliese, Bovalinese e Ardore. Annaspa invece il Val Gallico. Con la conclusione del terzo week end dilettantistico, ecco stilata la consueta top 11 del lunedì da parte della redazione sportiva di LaC News24.

Ancora una volta 3-4-3 di base e, ancora una volta, Andrea Parentela in panchina. Se c'è uno stratega nel prorompente avvio di stagione della Deliese, quello è proprio Parentela. Il tecnico amaranto è il valore aggiunto in panchina e anche sabato ha portato alla vittoria i suoi, su un campo insidioso come quello di Taurianova e peraltro in dieci uomini per più di un'ora.

La difesa

Parte dalla porta, i guantoni li indossa Diego Clemente dal momento che il portiere della Bovalinese non solo torna a casa con un clean sheet in più in trasferta, ma è decisivo in almeno un paio di interventi sullo 0-0 e che poi hanno aperto la strada alla vittoria della Bovalinese.

Nella difesa a tre spicca la bella prestazione di Spanò. Come detto, nella sfida eroica della Deliese dovrebbero essere menzionati uno a uno, ma in questo caso va più che bene Spanò adattato peraltro al ruolo di difensore centrale. Ai suoi fianchi ecco le new entry Starace e Carbonieri. Il primo disputa una gara ordinata con la maglia del Taverna nel 3-0 all'Africo, mentre il secondo è costantemente impegnato nello 0-0 in casa dell'ostico Gioiosa Ionica.

Il centrocampo

La linea di centrocampo si apre con Pipicella del Capo Vaticano che, anche se non è andato in gol nello 0-2 sul campo del Bianco, ha propiziato almeno una delle azioni che hanno portato poi al gol. Stesso discorso per Giorgiò della Deliese, dal momento che propizia uno dei due autogol taurianovesi. Sempre più incisivo nel cuore dell'Ardore invece Motta che regala la vittoria alle Aquile con una rete decisiva nel big match contro il Val Gallico, in un successo che potrebbe essere molto pesante. Ottima e degna di menzione, infine, la prova del giovane Saverino con la maglia del Gioiosa Ionica in una sfida complicata come quella contro il San NicolaChiaravalle-Soverato.

L’attacco

Si arriva così al tridente offensivo che è guidato innanzitutto da Baigorri, doppietta per lui nello straripante 1-5 dello Sporting Polistena in casa dell'Atletico Maida. si porta il pallone a casa invece Mesenguez, autore di una tripletta nel tennistico 6-0 della Pro Pellaro al malcapitato Melito. Chiude il tridente l'attaccante del Capo Vaticano, Iago Beceiro che ha siglato uno dei due gol vittoria.