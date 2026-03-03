Si rimescolano le carte nel ventitreesimo turno del campionato di Promozione B e con il duello per la vetta nuovamente riaperto. Tra gol e protagonisti, ecco il riassunto da parte della redazione sportiva di LaC News24 attraverso la consueta top 11. L'allenatore della settimana è Giuseppe Aquilino, tecnico della Pro Pellaro che ha battuto il quotato Val Gallico e mantiene la speranza playoff.

La difesa

Il modulo è il 3-4-3 di base che vede in porta un altro bianconero, ovvero Pietro Marino comunque sia impegnato nel match contro il Val Gallico. In difesa torna innanzitutto Kebe, il difensore goleador della Deliese che toglie le castagne dal fuoco alla capolista ed evita la sconfitta in casa della Bovalinese. Il Taurianova si coccola il giovane (classe 2007) Romeo in gol nel 2-2 contro l'Atletico Maida. Chiude un altro giovane, stavolta in forza all'Ardore, ovvero Pllumbi.

Il centrocampo

Sulle corsie esterne straripano le corse di Corozo e Calderone, rispettivamente in forza a Sc Soverato e Bovalinese e tra i principali protagonisti delle partite delle loro squadre. Il Capo Vaticano sorride con Miceli che, a Melito, regala tre punti che potrebbero garantire la salvezza ormai quasi certa. Chiude il reparto Raso dello Sporting Polistena.

L’attacco

Nel tridente offensivo, il gol più pesante siglato è senza dubbio quello di Pavisich del Gioiosa Ionica, che permette di battere l'Africo e andare a sole due lunghezze dalla vetta. Fabio Sapone tra i protagonisti nel derby vinto dalla sua Pro Pellaro contro il Val Gallico, mentre chiude il terzetto Scalese.