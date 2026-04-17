Tutta ancora da definire la griglia playoff nel campionato di Promozione B poiché, tolte le prime due che si giocano il primo posto, ci sono quattro squadre racchiuse in cinque punti ma con soli tre posti disponibili. Tra le pretendenti c'è anche la Bovalinese, reduce peraltro dalla pesante vittoria contro l'Ardore che ha permesso il sorpasso sulle Aquile e di entrare nella griglia delle prime cinque.

Obiettivo playoff

Nulla però è ancora definito, con la compagine amaranto che non può e non deve abbassare la guardia, anche perché l'Ardore è appaiato a quota 50 punti. Man of the match di quell'incontro è stato Gabriele Ferraguto che ha siglato un altro pesante gol nell'economia del campionato del club. Proprio il centravanti, ai microfoni di LaC News24, fa il punto della situazione: «Siamo una squadra giovane, con tanta voglia di fare bene e lo stiamo dimostrando». Forse ciò che non ha permesso alla Bovalinese di fare il salto di qualità è stata la vena realizzativa in trasferta: secondo miglior attacco in casa (32 gol) ma solo 12 fuori (solo Bianco e Pizzo hanno fatto peggio): «Stiamo vivendo un grande campionato, soprattutto tra le mura amiche dove abbiamo subito una sola sconfitta: è un dato che ci dà fiducia e consapevolezza. In trasferta, invece, è mancato qualcosa, probabilmente un po’ di esperienza nei momenti chiave, ma sono aspetti su cui stiamo lavorando e che possiamo ancora migliorare in questo finale».

Per la Bovalinese una stagione vissuta costantemente ai vertici, a tal proposito sarebbe un peccato non disputare i playoff: «Il nostro obiettivo è chiaro fin dall’inizio - afferma l'attaccante - ovvero conquistare i playoff nella miglior posizione possibile. Mancano tre partite, nove punti fondamentali, e noi scenderemo in campo per conquistarli tutti. Siamo convinti di potercela fare e di riuscire a guadagnarci un posto tra le prime cinque».

La stagione di Ferraguto

Infine, lo stesso centravanti cerca di fare un'auto-analisi sulla sua stagione: «Ho iniziato in Sicilia con il Canicattini, nel campionato di Promozione, dove ho realizzato nove gol e fornito tre assist. A dicembre sono arrivato a Bovalino con grande entusiasmo e la voglia di mettermi subito a disposizione della squadra, e finora ho segnato cinque reti».

E ancora: «Nel complesso è una stagione positiva, ma sono una persona ambiziosa e so di poter dare ancora di più: continuo a lavorare ogni giorno per migliorarmi e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. A livello personale mi sono posto un traguardo importante, quello dei venti gol, e farò di tutto per avvicinarmi il più possibile a questo obiettivo entro la fine della stagione».