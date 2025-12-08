Il risultato più rilevante della tredicesima giornata del campionato di Promozione B è arrivato dallo stadio Lo Presti di Palmi, dove la capolista Deliese sbatte sul muro dello Sporting Polistena e non va oltre lo 0-0. Un pareggio che conserva la vetta, ma viene agganciata dal San NicolaChiaravalle Soverato nuova co-capolista. Eppure la squadra di mister Andrea Parentela ci ha provato in tutti i modi, senza però sfondare.

Parla Parentela

Ecco il pensiero dello stesso Parentela, al termine della gara a reti bianche: «Accettiamo il verdetto del campo, ma meritavamo la vittoria poiché ci abbiamo provato in tutti i modi. Non abbiamo subito un tiro in porta e con Licastro che non ha effettuato un intervento, senza dimenticare per noi il palo di Angulo e altre svariate occasioni. A ciò va aggiunto anche qualche svarione dell'arbitro, con un paio di decisioni che hanno inciso sull'inerzia del match. Non posso essere totalmente felice del risultato, che comunque accettiamo, ma sono soddisfatto della prestazione offerta poiché siamo anche stati bravi a gestire le forze, considerando gli acciaccati come per esempio Salomè. Siamo stati strepitosi dal punto di vista mentale e di più non si poteva fare, ovviamente anche l'avversario è stato bravo a portare dalla sua le situazioni». All'orizzonte la semifinale di ritorno contro la Virtus Rosarno.