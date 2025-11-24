Era indubbiamente il big match dell'undicesima giornata del campionato di Promozione B, dal momento che metteva di fronte le prime due della classe ovvero Deliese e San NicolaChiaravalle Soverato. Sotto una pioggia battente, la sfida termina a reti bianche e con un punto che permette comunque alla compagine di mister Parentela di rimanere in vetta alla classifica, in una partita dove la formazione amaranto era davvero spuntata.

Parla Parentela

Ecco le parole dello stesso tecnico Andrea Parentela nel post partita: «Il risultato è giusto e maturato contro una squadra fortissima. Proprio per questo sono molto soddisfatto perché abbiamo disputato una partita di grande sacrificio, soprattutto tenendo in considerazione le condizioni in cui eravamo. Abbiamo infatti sofferto anche a causa delle numerose assenze e con una panchina corta, infatti non sapevo che cambi fare, nonostante ciò abbiamo portato a casa un risultato importante».

E ancora: «Diciamo che se avessi avuto un po' più di paura potevamo metterci a cinque dietro e soffrire di meno, ma abbiamo creato poco sia per la bravura dell'avversario e sia perché il terreno non lo permetteva. Andiamo avanti con la massima serenità, ma ora pensiamo a recuperare gli acciaccati anche perché all'orizzonte c'è l'impegno in Coppa Italia Dilettanti. Tornando alla partita, questo pareggio me lo tengo stretto perché ci permette di rimanere imbattuti e di aggiungere un altro clean sheet stagionale».