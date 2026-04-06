La formazione di mister Andrea Parentela sta primeggiando fin da inizio stagione. Il difensore: «Conosciamo la qualità dei giocatori che abbiamo. Ho molta fiducia nella squadra»

Il campionato di Promozione B sta ricaricando le pile, anche in virtù di questa lunga sosta per dare spazio al Torneo delle Regioni e alla santa Pasqua. Ventisei giornate alle spalle e quattro che ne rimangono al termine della stagione, per un finale tutto da scrivere e con un acceso dualismo in vetta che vede contrapposte Deliese e Gioiosa Ionica.

Il punto di Manelli

Un primato più che meritato innanzitutto per la Deliese che, da inizio stagione, sta primeggiando in classifica e testimoniandolo anche con i numeri. Insomma, non è certamente un caso per la formazione amaranto essere lassù, a conferma anche di una difesa solida che conta attualmente solo undici reti subite.

Tra i pilastri difensivi della squadra di mister Andrea Parentela rientra indubbiamente anche Marcosa Manelli, inamovibile nello scacchiere dell'undici titolare. Proprio Manelli, ai microfoni di LaC News24, ha fatto il punto sul cammino fatto fin qui: «Stiamo osservando la sosta arrivata con una sconfitta contro Sc Soverato. Ovviamente una vittoria è sempre la miglior medicina prima di una pausa come questa ma, allo stesso tempo, ci aiuta a rimanere concentrati e affrontare quest'ultima fase del campionato lucidi al 100%». E sarà proprio un finale al cardiopalma: «Mancano quattro giornate alla fine - commenta il difensore - e sarà indubbiamente un finale di stagione molto interessante e meritato per tutte due squadre, per quanto fatto vedere in campo».

Fiducia nella vittoria

Quattro finali ma con un calendario alquanto difficile per la Deliese e, con una vetta incerta, può essere determinante: «È vero, per noi è difficile ma siamo tranquilli perché conosciamo la qualità dei giocatori che abbiamo. Come dico sempre, questo è il calcio e tutto può succedere».

E sicuramente la Deliese ha in rosa giocatori che hanno già vinto nel recente passato e hanno la linfa dei vincenti, di conseguenza il gruppo sa gestire determinate situazioni e volate: «Ci stiamo allenando bene. Non siamo sotto pressione, poiché sappiamo di poter raggiungere il nostro obiettivo». La domanda allora è inevitabile, ovvero quanto la Deliese crede alla vittoria finale e Manelli dimostra di avere le idee chiare: «Personalmente, ho molta fiducia nella squadra. Quando una squadra dà il massimo, i risultati arrivano».