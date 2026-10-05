Terzo successo stagionale e secondo posto in solitaria in classifica. La Deliese continua la sua marcia nell'inizio di stagione nel campionato di Promozione (Girone B) superando per 2-1 la Palmese tra le mura amiche. Una prestazione di carattere decisa dalle stoccate di Tavares e Sarantonelli — intervallate dal momentaneo pari neroverde firmato Tapia — che regala tre punti d'oro alla compagine guidata da mister Andrea Parentela.

L'analisi del match

Nel post-partita è un Andrea Parentela soddisfatto ma come sempre molto analitico quello che si presenta ai microfoni per commentare il derby vinto contro i neroverdi: «È una partita vinta con lo spirito che contraddistingue la Deliese e grazie anche ai cambi, che si sono rivelati fondamentali. L'abbiamo spuntata al cospetto di una Palmese che lotterà per tutto il campionato per i vertici della classifica. Il primo tempo lo abbiamo chiuso in vantaggio, ma sono stati bravi loro a renderci la vita complicata e noi, dal canto nostro, non abbiamo giocato proprio alla perfezione».

Piedi per terra e sguardo al futuro

Nonostante il prestigioso successo e un avvio di torneo che vede la Deliese stabilmente ai vertici, l'allenatore amaranto preferisce tenere altissima la concentrazione nel gruppo, conscio delle insidie che riserva la categoria: «Si tratta di tre punti pesanti contro un altro avversario di grande blasone, specialmente se consideriamo anche il successo ottenuto contro la Rossanese. Inoltre, questa gara ci aiuta a capire la difficoltà di un campionato nel corso del quale non sarà facile per nessuno mantenere la categoria. Ora testa alla settimana di allenamenti per lavorare duro e cercare di limare gli errori commessi».