Continua a macinare punti la Deliese che non si ferma neanche davanti al Capo Vaticano. La formazione amaranto batte i neroverdi, in occasione della decima giornata, e conserva il primato in classifica. Partita però che si è rivelata più complessa del previsto e con la vittoria che è arrivata solo nei minuti finali grazie a Ibarguen, dopo l'iniziale vantaggio di Angulo e il pareggio ospite di Penno.

Parla De Giorgio

Nel post partita si è espresso il direttore sportivo Antonio De Giorgio, ai microfoni di LaC News24: «Innanzitutto era normale soffrire perché incontravamo una squadra attrezzata per disputare un campionato diverso da quello che dice attualmente la classifica e, di conseguenza, merita una posizione migliore. Un sfida dura, contro un avversario molto fisico, senza dimenticare che siamo reduci anche dalla gara di mercoledì in Coppa Italia Dilettanti, dove abbiamo portato a casa la qualificazione contro il val Gallico dopo una partita viva e intensa. Proprio per questo non è facile mantenere questi ritmi e soprattutto l'imbattibilità. Ovviamente cercheremo di arrivare fino in fondo alle competizioni, anche perché la squadra è stata costruita meticolosamente tassello dopo tassello. Vedremo poi cosa succederà».