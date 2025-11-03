La Deliese continua a volare alto in questo campionato di Promozione B e, anche nell'ottava giornata, si porta a casa i tre punti. La formazione amaranto era chiamata al suo secondo big match consecutivo, stavolta contro la Bovalinese, e anche questa volta la prova di maturità è stata ampiamente superata. La formazione di mister Andrea Parentela piega la controparte, che prima di questo match era seconda in classifica, per 1-0 grazie alla rete di Salomè alla mezz'ora del primo tempo. A parte questo, però, la prestazione è stata di alto spessore.

La Deliese vola

Nel post gara si è espresso proprio il tecnico Parentela, ai microfoni ufficiali del club: «Grande partita da parte nostra, anche se loro hanno venduto cara la pelle ma alla fine il risultato è giusto ed è lo specchio di un'altra prova di alto livello, contro una squadra che darà filo da torcere a tutti e che lotterà per la vittoria del campionato fino alla fine. I ragazzi, dal canto loro, hanno fatto tutto quello che avevamo provato in allenamento e dunque quello che mi aspettavo. Ho la fortuna di avere un gruppo straordinario che sta andando a mille all'ora, ed è proprio qui che facciamo la differenza, perché colmiamo quelle piccole lacune che abbiamo. Poi questa voglia e questa mentalità ci portano a fare determinate prestazioni».

E ancora: «In fase di non possesso siamo stati quasi perfetti, ma abbiamo peccato nelle ripartenze dal momento che potevamo fare meglio in almeno un paio di occasioni. In ogni caso abbiamo gestito al meglio ogni tipo di difficoltà che questo tipo di partite possono comportare».