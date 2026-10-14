Cinque giornate in archivio per il campionato di Promozione B e una classifica corta e apertissima a ogni scenario. In questo avvio di stagione a ritagliarsi un ruolo di primissimo piano è senza dubbio lo Sporting Polistena, attualmente secondo in graduatoria a quota 13 punti (in condominio con il Locri) e a sole due lunghezze dalla vetta della classifica. Un impatto devastante per la formazione guidata da mister Francesco Ferraro, che resta tuttora imbattuta al pari di Bovalinese e Locri.

La miglior difesa del torneo

Se nel calcio dilettantistico si dice spesso che i campionati si vincano partendo dalla difesa, la compagine rossoverde sembra aver recepito alla perfezione il messaggio. Lo Sporting Polistena vanta oggi la difesa meno battuta dell'intero girone, con una sola rete incassata nelle prime cinque uscite ufficiali — arrivata durante il successo per 3-1 contro lo Sporting Cittanova. Negli altri quattro confronti, la retroguardia non ha concesso nulla agli attacchi avversari, regalando un avvio da incorniciare.

Palumbo saracinesca: quattro porte inviolate su cinque

Il grande protagonista di questa tenuta difensiva è il portiere Salvatore Palumbo, tornato negli spogliatoi con la porta inviolata in ben quattro occasioni: Melitese-Sporting Polistena 0-4, Catona-Sporting Polistena 0-1, Sporting Polistena-Africo 0-0, Rosarnese-Sporting Polistena 0-3.

La ricetta di mister Ferraro

Oltre ai risultati numerici, la compagine polistenese sta trovando un perfetto equilibrio tecnico e tattico sul rettangolo di gioco. Mister Ferraro è riuscito a dare un'impronta ben precisa e una mentalità di ferro ai suoi ragazzi: solidità, concentrazione e cinismo. Se la strada verso il primato passa attraverso l'impenetrabilità del reparto arretrato, lo Sporting Polistena ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per lottare fino alla fine.