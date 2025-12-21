La Pro Pellaro fa... tredici. La compagine biancorossa chiude al meglio il proprio 2025, ovvero con i tre punti e con il tredicesimo risultati utile di fila (ultima sconfitta a Bovalino lo scorso 21 settembre). I bianconeri battono a domicilio il Pizzo, in occasione dell'anticipo del campionato di Promozione B valido per la quindicesima e ultima giornata di andata, congedandosi così col sorriso da questo anno solare ormai al tramonto. Eppure mai come in questo caso la sconfitta è stata così vicina, dal momento che i padroni di casa conducevano 1-0 fino al 94. Negli ultimi quattro minuti di recupero, infatti, prima Mesenguez e poi Pasini la ribaltano in maniera insperata.

Parla Verduci

Un successo che proietta i bianconeri al terzo posto, in attesa delle gare di questo pomeriggio. Nel post gara, ai microfoni di LaC News24, si è espresso il ds Enzo Verduci: «Diciamo che non era gara facile e me lo aspettavo, perché tutte quelle voci di un Pizzo in difficoltà e con diversi addii non dovevano ingannare, e di fatti ai ragazzi glielo avevo anticipato. Non dovevamo entrare in merito alla situazione tecnica e gestionale dell'avversario, ma dovevamo essere integri dal punto di vista mentale e stare costantemente attenti. Non siamo stati brillantissimi e, di fatti, dopo un primo tempo un po' bruttino abbiamo preso gol e con la gara che poteva incanalarsi negativamente al cospetto di un Pizzo tutt'altro che in difficoltà. Noi siamo stati bravi a non disunirci e a ribaltarla credendoci fino alla fine».

Zona cesarini fatale

Al termine del giro di boa, un dato salta all'occhio per la Pro Pellaro, con la squadra bianconera che è di gran lunga quella che ha segnato più gol negli ultimi dieci minuti (undici). Ecco, a tal proposito, il pensiero dello stesso ds: «Questo dato è sinonimo del fatto che non molliamo mai e del grande lavoro che svolge il preparatore atletico Andrea Siclari. Questa è una squadra che corre anche sotto la doccia e, a mio avviso, siamo una delle squadre più belle da vedere dal punto di vista dell'aggressività che dimostriamo nell'arco dei cento minuti».