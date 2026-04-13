Terza vittoria consecutiva e ottavo risultato utile di fila per la Pro Pellaro che, per questo rush finale di stagione, sta correndo eccome. La compagine bianconera, al ritorno in campo dopo la sosta di Pasqua, batte nettamente il Taurianova per 4-0 in occasione della ventisettesima giornata del campionato di Promozione B e balza al quarto posto in classifica, in piena zona playoff.

Vittoria pesante

Si doveva a ogni costo approfittare del contemporaneo scontro diretto tra Bovalinese e Ardore e così è stato. Pratica già archiviata nella prima frazione grazie alle reti di Giovinazzo, Peppe Sapone e Marin mentre, nella ripresa, a calare il poker è ancora Giovinazzo.

Nel post partita si è espresso il dg Enzo Verduci: «Innanzitutto non è mai facile quando si rientra dopo una lunga sosta, in questi giorni però devo dire che la squadra si è sempre allenata bene. Ovviamente c'era da tenere in conto anche qualche possibile calo di concentrazione, poiché non bisogna dimenticare che affrontavamo un avversario in cerca degli ultimi punti salvezza e che ha giocato la sua partita».

Volata playoff

Ultime tre partite incandescenti dunque per stabilire la definitiva gerarchia playoff: «Vedo ancora tanta incertezza per il quarto e il quinto posto - continua Verduci - anche perché, paradossalmente, potrebbe non bastarci sette punti nelle prossime tre partite. Tutto dipenderà dalle prime due della classe perché, se faranno tre vittorie su tre, arriverebbero a quota 68 punti e dunque noi dovremmo fare per forza tre vittorie per rimanere entro i dieci punti di distacco. Spero che almeno una tra Deliese e Gioiosa Ionica faccia un pareggio».