Regala emozioni uno dei due anticipi della ventiduesima giornata del campionato di Promozione B. Il match tra Sporting Polistena e Pro Pellaro non si è fatto mancare niente, peraltro testimone lampante che nel calcio non è detta l'ultima parola finché l'arbitro non decreta la conclusione della partita. Alla fine i bianconeri espugnano lo stadio Elvio Guida per 1-2, ma con entrambe le reti arrivate praticamente nei minuti finali.

Parla Verduci

Terzo risultati utile consecutivo per i bianconeri e che battono, peraltro, una delle squadre più in forma del campionato dal momento che i locali erano reduci da cinque vittorie di fila e con un solo gol subito nelle ultime cinque uscite. Sulla gara si è espresso il dg Enzo Verduci, ai microfoni di LaC News24: «Ringraziamo innanzitutto lo Sporting Polistena per l'ospitalità. Diciamo che è stata una partita difficilissima su un campo reso pesante dall'incessante pioggia. Si sono viste due gran belle squadre che hanno fatto divertire il pubblico presente, nonostante il maltempo. Paradossalmente, la partita sembrava incanalata sullo 0-0, nella ripresa però loro sono stati bravi a trovare il vantaggio. Nel momento in cui siamo andati sotto, è uscita la vera Pro Pellaro con i ragazzi che non hanno mai mollato e con Wojcik bravo a procurarsi rigore ed espulsione. Infine, quando nessuno se lo aspettava, ecco che Battaglia la mette dentro nel recupero regalando tre punti pesantissimi».

Scontri diretti

Un successo che potrebbe essere determinante nella corsa ai play off, anche in vista dei prossimi impegni, su tutti l'imminente derby contro il lanciatissimo Val Gallico e considerando i tanti scontri diretti ravvicinati: «Siamo reduci - continua Verduci - da un trittico di partite molto complicate contro Deliese, Africo e Sporting Polistena e dove abbiamo raccolto ben sette punti. La serie delicata però non è ancora finita dal momento che domenica avremo il difficile derby contro il Val Gallico e poi dovremo affrontare l'Ardore. Intanto guardiamo alla prossima, dove scenderemo in campo certamente per i tre punti».