La compagine africese cade, anche immeritatamente, contro il Val Gallico: «Dopo Natale arriveranno un difensore, un centrocampista e una prima punta»
Battuta d'arresto per l'Africo che, dopo la prima vittoria stagionale di settimana scorsa contro lo sporting Polistena, cade in casa contro il Val gallico. La compagine africese rimane ultima a soli tre punti e con una situazione delicatissima di classifica. Il gol vittoria degli ospiti lo firma Goncalves a inizio ripresa.
Parla Criaco
Coincide con una sconfitta dunque la prima panchina ufficiale di Alberto Criaco, chiamato a un vero e proprio miracolo per la corsa salvezza, nel girone di ritorno. Eppure il risultato non rispecchia totalmente quanto fatto vedere in campo, come afferma lo stesso Criaco: «Li abbiamo presi a pallonate, con un'immensità di occasioni create e poi un palo e una traversa. Avevamo fuori Vinicus, ancora non arruolabile per motivi burocratici, e Bruzzaniti che poco prima del fischio d'inizio ha accusato un risentimento al flessore e non lo abbiamo voluto rischiare. A parte questo, se c'era una squadra che doveva vincere quella era proprio l'Africo perché abbiamo tenuto sotto pressione per novanta minuti il Val Gallico, e solo due volte ha superato la metà campo. Ci teniamo in ogni caso la prestazione ma se questa è l'intensità e la voglia io sono sicuro che ci tireremo fuori».
Infine sul mercato: «Dopo Natale arriveranno un difensore, un centrocampista e una prima punta. Noi ci salveremo».