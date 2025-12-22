Battuta d'arresto per l'Africo che, dopo la prima vittoria stagionale di settimana scorsa contro lo sporting Polistena, cade in casa contro il Val gallico. La compagine africese rimane ultima a soli tre punti e con una situazione delicatissima di classifica. Il gol vittoria degli ospiti lo firma Goncalves a inizio ripresa.

Parla Criaco

Coincide con una sconfitta dunque la prima panchina ufficiale di Alberto Criaco, chiamato a un vero e proprio miracolo per la corsa salvezza, nel girone di ritorno. Eppure il risultato non rispecchia totalmente quanto fatto vedere in campo, come afferma lo stesso Criaco: «Li abbiamo presi a pallonate, con un'immensità di occasioni create e poi un palo e una traversa. Avevamo fuori Vinicus, ancora non arruolabile per motivi burocratici, e Bruzzaniti che poco prima del fischio d'inizio ha accusato un risentimento al flessore e non lo abbiamo voluto rischiare. A parte questo, se c'era una squadra che doveva vincere quella era proprio l'Africo perché abbiamo tenuto sotto pressione per novanta minuti il Val Gallico, e solo due volte ha superato la metà campo. Ci teniamo in ogni caso la prestazione ma se questa è l'intensità e la voglia io sono sicuro che ci tireremo fuori».

Infine sul mercato: «Dopo Natale arriveranno un difensore, un centrocampista e una prima punta. Noi ci salveremo».