Iniziata la risalita del Melito, al suo terzo risultato utile consecutivo. Tornano a pungere dunque le Api gialloblù dopo l'avvio shock di campionato con otto sconfitte nelle prime otto gare. Nell'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Promozione B, infatti, la formazione di mister Antonio Cormaci piega lo Sporting Polistena per 1-0 grazie a un gol, nella ripresa, di Roldan dopo che lo stesso aveva fallito un calcio di rigore nella prima frazione.

Le parole di Cormaci

Nel post partita si è espresso il tecnico Cormaci: «Diciamo che nel primo tempo abbiamo sofferto un po', poi l'episodio del rigore ci poteva dare l'occasione del vantaggio. Nella ripresa poi abbiamo subito pochissime azioni, disputando un grande secondo tempo e meritando la vittoria. Ci voleva il secondo successo di fila anche per l'autostima e per far crescere il gruppo, ma sappiamo bene che la strada è ancora lunga e in salita e per uscire fuori da questa situazione dovremo compiere un'impresa, ma se giochiamo così le premesse ci sono tutte».

Si è riaccesa la luce dunque in casa Melito: «Il sorriso non lo avevamo perso neanche quando eravamo a zero punti - continua il tecnico - ma si è venduta la pelle dell'orso troppo presto. Se facciamo queste prestazioni ce la giochiamo con tutti».