Le Aquile amaranto adesso stanno davvero spiccando il volo e volando sempre più in alto. In occasione della ventunesima giornata del campionato di Promozione B, infatti, l'Ardore batte anche il Taverna e infila la sua quarta vittoria consecutiva. In terra catanzarese la partita è di quelle spigolose, ma gli uomini di mister Panarello la decidono nella ripresa grazie ai gol di Paparo e Motta. Nel finale i padroni di casa accorciano le distanze con il solito Cariati ma non basta. E adesso l'Ardore può anche guardare a prospettive che un mese fa sembravano sbiadite.

Minniti fiducioso

Una vittoria che alimenta la fiducia soprattutto del presidente Eugenio Minnniti il quale, al termine della gara e ai microfoni di LaC News24, analizza successo e impegni futuri: «Questa era una trasferta difficile perché il Taverna aveva bisogno di punti per salvarsi, dunque per loro era come se fosse la partita della vita».

Il calendario adesso sembra inoltre pendere in favore degli amaranto, come afferma lo stesso patron: «Ora è come se avessimo tre partite consecutive in casa, dal momento che domenica ospiteremo il Taurianova e poi andremo in casa del Bianco che gioca però sempre al Vescovado, infine attenderemo la Pro Pellaro. Contando inoltre gli altri cinque impegni rimanenti, le uniche due vere trasferte sono quelle contro Pizzo e Capo Vaticano, poichè anche la Bovalinese gioca al Vescovado. In pratica, su nove partite che rimangono sette le giocheremo in casa. Dobbiamo comunque guardare gara dopo gara, per ora lo staff e mister Panarello stanno facendo un ottimo lavoro».