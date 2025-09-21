Ovviamente i punti non pesano come peserebbero a campionato inoltrato, ma ciò non toglie l'importanza di esserseli guadagnati. Se a ciò si aggiunge la vittoria in un campo ostico, casa di una delle compagini protagoniste di questa stagione, allora tutto si amplifica maggiormente. L'Ardore fa due su due e vince anche sul campo dello Sporting Polistena, in occasione della seconda giornata del campionato di Promozione B. Una gara maschia e intensa, con le Aquile amaranto che riescono però a sbloccarla in maniera fulminea, dopo un minuto, con il solito bomber Bruzzaniti, al suo secondo gol consecutivo.

L’Ardore vola

Tre punti di spessore insomma, e di questo ne è consapevole il presidente Eugenio Minniti: «Lo Sporting Polistena viso sabato è uno squadrone e, per come la vedo io, questa è stata una vittoria in trasferta contro una diretta concorrente per il primo posto. Inoltre è una vittoria che infonde autostima e ci consente di affrontare la prossima gara, quella casalinga contro il Val Gallico che è un'altra concorrente diretta, in maniera positiva».

step by step dunque è la filosofia che vuole adottare la compagine amaranto: «Dobbiamo costruire mattone dopo mattone, affrontando ogni partita con la stessa grinta. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, consapevoli della nostra forza anche se siamo ancora al 60-70% e in attesa di due tasselli fondamentali nell'undici titolare come Romullo e Khoris». Uno 0-1 che suggerisce personalità e audacia: «Il campo era ai limiti della praticabilità, infatti il pallone prendeva traiettorie strane. Nel primo tempo avremmo potuto benissimo chiudere il parziale sullo 0-3 e poi, nella ripresa, loro hanno attaccato e noi li abbiamo attesi nella nostra metà campo, proprio per questo la vittoria acquisisce più valore perché abbiamo saputo soffrire».