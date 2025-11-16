Torna finalmente il sorriso in casa Sporting Polistena che ritorna a vincere dopo tre giornate e, soprattutto, riassapora la via della rete. La compagine polistenese batte infatti una squadra blasonata come la Bovalinese per 1-0 grazie alla zampata decisiva di Baigorri. Un successo che pota la formazione di mister Nello Gambi a centro classifica.

Parla Gambi

Nel post partita, ai microfoni di LaC News24, si è espresso proprio il tecnico Nello Gambi: «Una bella vittoria contro una squadra ben organizzata e molto forte, che rispecchia la classifica che ha attualmente. Da parte nostra è stata una partita che ci ha ridato morale e consapevolezza e che ci mancava da un mese ma non nelle prestazioni, perché quelle ci sono sempre state, bensì solo nei risultati. Il periodo opaco dunque è stato solo in questo. A tal proposito voglio fare un elogio a tutto il gruppo, compreso staff tecnico e società perché tutti hanno lavorato con grande entusiasmo e hanno dimostrato la voglia di vincere. Il campionato è molto equilibrato e difficile, con due o tre sconfitte sei in zona play out e con altrettante vittorie ti pupi ritrovare nella griglia play off. Noi dobbiamo fare questo tipo di campionato».