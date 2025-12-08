Buon pari per lo Sporting Polistena che impone lo 0-0 a domicilio alla capolista Deliese. Squadra ben messa in campo quella di mister Nello Gambi che annulla ogni iniziativa locale, contribuendo così anche allo scossone in vetta che, adesso, vede due compagini a braccetto.

Parla Gambi

Dopo la positiva prestazione si è espresso proprio il tecnico gambi, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Abbiamo affrontato una squadra forte fisicamente e ben allenata, di conseguenza ne è uscita una gara tosta e maschia. Inoltre lo Sporting Polistena ha fatto la sua parte e ha lottato su ogni pallone, anche perché tutti hanno sudato la maglia e alla fine hanno meritato. Sicuramente un pareggio che ci infonde autostima e diamo continuità al successo di settimana scorsa contro il Capo Vaticano. Voglio però sottolineare l'applicazione che, come sempre, ci mettono i ragazzi che non hanno disegnato di far male alla capolista, senza dimenticare che è la miglior difesa del torneo. Un grosso plauso al mio staff con cui lavoro costantemente con grande sintonia. Ora testa all'Africo, per noi è di vitale importanza vincere per stare ancora più tranquilli».