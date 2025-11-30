Di rabbia e di carattere, lo Sporting Polistena ritrova il successo in campionato, in occasione della dodicesima giornata del campionato di Promozione B, piegando il Capo Vaticano per 2-1 grazie alle reti di Baigorri e Guerrisi. Di Mastrangelo la rete degli ospiti.

Parla Gambi

Cancellato dunque lo scivolone della settimana prima, in casa del Melito, ed è da qui che è partito il tecnico Nello Gambi, ai microfoni di LaC News24: «Da martedì i ragazzi erano determinati e vogliosi di riscattare la prestazione di Melito e oggi si è vista quella voglia. Abbiamo affrontato una squadra forte, che gioca un buon calcio e che ci ha messi in difficoltà con la palla a terra. Noi però siamo stati bravi a trovare il vantaggio e in seguito il raddoppio. Nella ripresa abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ovvero chiudere gli spazi e ripartire».

Con un po' di continuità, probabilmente, lo Sporting Polistena poteva essere più in alto in classifica: «Le prestazioni ci sono sempre state - continua Gambi - ma siamo giovani e quindi ci può stare che vinciamo in piazze come Bovalino e poi pecchiamo in rilassamento a Melito. Dobbiamo capire che il campionato è difficilissimo, ma questa società crede molto nei giovani e lavora per formarli».