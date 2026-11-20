Il campionato di Promozione B si prepara a vivere l'undicesima giornata, un turno ricco di spunti tecnici che potrebbe ridisegnare ulteriormente gli equilibri in ogni zona della classifica, dalla fuga solitaria in vetta fino alla bagarre per evitare i playout.

Gli anticipi del sabato

Il programma si apre sabato pomeriggio con due sfide dagli opposti umori. Riflettori puntati sulla trasferta dell'Africo sul campo del fanalino di coda Rosarnese: la formazione guidata da mister Criaco attraversa uno straordinario momento di forma, certificato da tre vittorie consecutive e sette risultati utili di fila. Nonostante i nove punti di ritardo dalla vetta, gli africesi continuano ad alimentare sogni di primato e non possono permettersi passi falsi.

Nell'altro anticipo si incrociano Pizzo e Melitese. I napitini vivono una profonda crisi di risultati e di gol, a secco sia di vittorie che di reti da ben cinque giornate. Di tutt'altro tenore il ruolino di marcia dei reggini, sconfitti una sola volta nelle ultime nove uscite e saldamente installati in zona playoff.

La domenica della capolista e delle inseguitrici

Domenica pomeriggio scende in campo l'inarrestabile Bovalinese: la corazzata di mister Lanzaro viaggia ancora a punteggio pieno con dieci successi su dieci e ha già scavato un solco importante alle proprie spalle. Gli amaranto ospiteranno un Melito invischiato nei bassifondi ma avversario ostico, già capace di mettere in difficoltà chiunque.

A cinque lunghezze di distanza prova a tenere il passo la prima inseguitrice, lo Sporting Polistena, atteso però da una trasferta insidiosa sul terreno del Val Gallico.

La lotta playoff e gli incroci salvezza

Vuole difendere con le unghie il proprio posto nella griglia playoff il Roccella, forte di cinque risultati utili consecutivi, ma l'ostacolo casalingo si chiama Catona: una squadra in salute, che pratica un calcio propositivo e costantemente votato all'attacco.

Bussa con insistenza alle porte dei playoff anche il Capo Vaticano di mister Surace, protagonista di un ottimo avvio di stagione; i neroverdi faranno visita alla Bovese, attualmente penultima ma in evidente crescita nelle ultime settimane.

Completa il quadro della domenica il confronto tra Locri e Cittanova, con i padroni di casa a caccia di tre punti per consolidare la propria posizione nella zona medio-alta, e lo scontro diretto tra Atletico Maida e Siderno, entrambe in bilico sul confine della zona playout in una gara dove la posta in palio vale doppio.

Le partite

Pizzo-Melitese

Rosarnese-Africo

Atletico Maida-Siderno

Bovalinese-Melito

Locri-Cittanova

Bovese-Capo Vaticano

Roccella-Catona

Val Gallico-Sp. Polistena