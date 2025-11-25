L'undicesimo turno del campionato di Promozione B è passato senza scossoni in classifica, nonostante si scontrassero le prime quattro della classe. Come settimanalmente accade, la giornata di campionato lascia in dote la top 11 stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. Un 3-4-3 di base che vede in panchina Antonio Cormaci: è lui l'allenatore ideale, artefice della rinascita del Melito.

La difesa

Non sempre in top ci va chi vince ed è il caso di Palumbo, portiere dello Sporting Polistena battuto dal Melito, ma con l'estremo difensore che neutralizza il calcio di rigore sullo 0-0 e con un gol subito e viziato (forse) da fuorigioco. Difesa a tre composta dal giovane Romeo del Taurianova, anche in gol, e dall'altro giovane Serico, in forza al val Gallico. Chiude il terzetto Battista della capolista Deliese, reduce dal big match contro l'antagonista Sc Soverato.

Il centrocampo

Tanta qualità anche a centrocampo che è guidato innanzitutto dal giovane Paparo, giocatore dell'Ardore autore del gol del pareggio nel big match di alta classifica contro il Gioiosa Ionica. Tanta sostanza da parte di Gomes che si prende le chiavi del centrocampo del Melito. In evidenza anche Steger della Bovalinese, più volte vicino al gol che avrebbe dato la vittoria agli amaranto. Chiude il quartetto Ferrara.

L’attacco

Grande ritorno nel tridente offensivo dal momento che si riprende il suo posto il capocannoniere del torneo, Mesenguez dal momento che il giocatore della Pro Pellaro sigla una tripletta. Qualità dai piedi di Furina, con il Gioiosa Ionica che tiene sempre più al centro dello scacchiere il giocatore offensivo, in gol contro l'Ardore. Chiude il terzetto Alessio Macrì del Pizzo, che non segna ma gioca e fa segnare.