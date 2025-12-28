Il campionato di Promozione B archivia la sua prima metà di stagione, chiudendo il girone di andata e salutando così il 2025. Una prima parte decisamente intensa e che ha visto innanzitutto 320 gol in quindici giornate, per una media di 21 gol a giornata (più di due e mezzo a partita). Il picco più alto è stato registrato alla dodicesima giornata, con 28 gol complessivi.

I goleador

Una prolificità dovuta anche e soprattutto alla vena realizzativa dei bomber protagonisti del raggruppamento. Su tutti, dopo quindici giornate, a prendersi i riflettori è Nahuel Mesenguez. L'attaccante della Pro Pellaro ha infatti messo a segno ben 18 reti dopo 15 gare, per la media di più di uno a partita e con ben otto centri in più rispetto al secondo bomber più prolifico. Il bianconero è anche l'unico in doppia cifra nel secondo tempo (10 reti). Oltre a Mesenguez, l'unico a essere in doppia cifra in questo campionato è Rosario Cariati in forza al Taverna. Il biancorosso, con dieci centri all'attivo, è l'ago della bilancia del club neopromosso dal momento che ha siglato più della metà dei gol della squadra (17 complessivi).

Sul podio, a pari merito, ci sono Ortiz del San NicolaChiaravalle Soverato e Pavisich del Gioiosa Ionica entrambi con otto esultanze. A quota sette c'è Chacon della Bovalinese mentre a quota sei centri c'è il gruppone formato da: Kebe della Deliese, Gliozzi della Bovalinese, Gioia del Val Gallico e Viola del Taurianova.

La classifica dei bomber

Di seguito, ecco la classifica dei primi nove bomber del campionato:

18 Mesenguez (Pro Pellaro)

10 Cariati (Taverna)

8 Ortiz (Sc Soverato)

8 Pavisich (Gioiosa Ionica)

7 Chacon (Bovalinese)

6 Kebe (Deliese)

6 Gliozzi (Bovalinese)

6 Gioia (Val Gallico)

6 Viola (Taurianova)